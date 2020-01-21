У станции «Пионерская» построят торговый комплекс за 7,3 миллиарда

В Петербурге у станции метро «Пионерская» откроют торгово-развлекательный комплекс. Разрешение на строительство получила компания ООО «ТРЦ Голливуд».

Работы на участке начнутся весной 2020 года. Завершить строительство и открыть торговый комплекс планируется в 2023 году, сообщает «Коммерсантъ».

Высота здания составит около 42 метров. Торговый комплекс будет состоять из восьми этажей, включая два подземных. Выполнять он будет торговую, развлекательную и образовательно-досуговую функции. Общая площадь здания составит 115 тыс. кв. метров. В состав комплекса также войдет подземный паркинг на 1 тыс. 500 машин.

Объем инвестиций в проект оценивается на уровне $120 млн или 7,3 млрд рублей.

Построить комплекс планируют на участке, где в советской время велось строительство кинотеатра «Русь». Долгое время здание оставалось в незавершенном состоянии, а затем было снесено. В 2015 году участок приобрело ООО «ТРЦ «Голливуд», соучредителями которого выступают владельцы ИК «Евроинвест».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте научно-производственного предприятия «Буревестник» в Петербурге планируют построить жилой комплекс.