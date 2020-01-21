32 опасные гранаты нашли в Песках при прокладке труб

Боеприпасы времен ВОВ. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Боеприпасы времен ВОВ. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В поселке Пески Ленинградской области обнаружили 32 советские гранаты. Боеприпасы, как сообщили в Росгвардии, представляют серьезную опасность.

Около десятка предметов, похожих на боеприпасы времен войны, были найдены в районе строительства коттеджного поселка Омакульма. Их обнаружили во время проведения земельных работ для прокладки труб.

На место выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН. Следователи-взрывотехники установили, что найденные предметы — это гранаты времен ВОВ, находящиеся в состоянии сильной коррозии.

«Тщательно осмотрев место проведения строительных работ, сотрудники ОМОН обнаружили еще несколько аналогичных боеприпасов», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Всего было найдено 32 гранаты советского производства РПГ-41 и РГД-33. Боеприпасы изъяли и уничтожили на специализированном полигоне.

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