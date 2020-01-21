Легковушка не смогла проскочить при развороте на Большевиков и Крыленко

Проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. Фото vk.com/spb_today

Проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. Фото vk.com/spb_today

Днем 21 января на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. По предварительной информации, водитель начал поворот и заметил машину на перекрестке.

«Неудачный разворот спровоцировал ДТП на пересечении Большевиков – Крыленко», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.