ДТП спровоцировало пробку на Литейном мосту

Затруднен въезд на Литейный мост со стороны Воскресенской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Затруднен въезд на Литейный мост со стороны Воскресенской набережной. Фото: vk.com/spb_today

ДТП стало причиной пробки на Литейном мосту. Водители не смогли поделить проезжую часть рядом с Литейным мостом.

По словам очевидцев, затруднен въезд на Литейный мост со стороны Воскресенской набережной.

«Немного затруднён въезд на Литейный мост со стороны Воскресенской набережной, там Опелю было мало ширины и он прижался к БМВ. Кроссоверы перебираются через поребрик», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.