В Петербурге введут штрафы за остекление балконов

У жильцов теперь появится право пожаловаться на балконы соседей. Фото: pixabay

У жильцов теперь появится право пожаловаться на балконы соседей. Фото: pixabay

В Северной столице начнут штрафовать владельцев квартир, которые незаконно остеклили свой балкон. Это касается и тех балконов, которые были остеклены ранее.

Как сообщает «Российская газета», городские власти уже внесли соответствующие поправки в закон об административных правонарушениях. Максимальный размер штрафа за незаконное остекленение балконов составляет пять тысяч рублей. Кроме того, у жильцов теперь появится право пожаловаться на соседей и добиться через суд демонтажа остекления.

По словам экспертов, до 2005 года балконы и лоджии считались частью квартир. Однако, с того времени они считаются общедомовым имуществом. Владелец жилья не может самостоятельно застеклять балкон, а также изменять его площадь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назначен первый штраф из-за курения на балконе.