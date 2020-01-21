В Петербурге женщину, лишившую мотоциклиста стопы, оштрафовали на миллион

Колпинский районный суд Петербурга вынес решение по делу Натальи Кучнер. Женщину признали виновной в ДТП, которое привело к ампутации стопы.

Кучнер приговорили к 1 году ограничения свободы. Заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, она не сможет год. В качестве морального вреда с женщины взыскана компенсация в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что Кучнер, сидя за рулем автомобиля, не уступила дорогу мотоциклисту при повороте налево. Это привело к столкновению. Мотоциклисту был нанесен тяжкий вред здоровью. В том числе, ему ампутировали стопу.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крестовском острове в Петербурге водитель Skoda сбил 60-летнюю пенсионерку. В момент ДТП женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.