В Петербурге адресная инвестиционная программа реализована на 83%

По итогам 2019 года адресная инвестиционная программа (АИП) в Санкт-Петербурге оказалась исполнена на 83,2%. Городские комитеты не нашли применения 12,2 млрд рублей.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные городского комитета финансов, при общем объеме финансирования в размере 72,5 млрд в прошлом году было освоено 60,3 млрд рублей. Лучше всего программу удалось реализовать комитету по транспорту (100%) и комитету по информатизации и связи (99,9%). В лидеры по этому показателю также выбились комитет по энергетике (95%) и по промышленной политике (93,6%). Худшим признали комитет по физической культуре и спорту, который освоил средства лишь на 47,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начался прием заявок на «Твой бюджет».