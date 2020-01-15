В Петербурге начался прием заявок на «Твой бюджет»

Прием заявок на участие в проекте «Твой бюджет» начался 15 января. Жители Петербурга могут выдвинуть свои инициативы по улучшению города.

Подача заявок продлится до 15 февраля. Совершеннолетние петербуржцы могут предложить свои идеи по развитию городской среды — от детских площадок и велодорожек до скейт-парков и благоустройства пляжей.

Участие в проекте принимают шесть районов, набравших наибольшее количество заявок. В этом году «Твой бюджет» пропустят прошлогодние победители: Василеостровский, Красногвардейский, Невский, Московский, Петроградский и Фрунзенский районы.

На реализацию проектов будет выделено 90 млн рублей, каждый из районов получит по 15 млн. Помимо этого, дополнительные 30 млн получат инициативы, выбранные на общегородском голосовании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году в рамках проекта «Твой бюджет» рассмотрели 106 инициатив.