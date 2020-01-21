В феврале финские визы будут выдавать с задержками

Генконсульство собирается внедрять новую схему обработки визовых заявлений.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщается на сайте МИД Финляндии. Ведомство предупреждает, что в январе шенгенские визы выдавали в ускоренном режиме, а вот в феврале и марте возможны задержки. Дело в том, что год начали с внедрения новой системы обработки визовых заявлений. Непонятно, какие появятся нововведения, но известно, что систему будут использовать в Петербурге.

В МИД Финляндии обещают, что она позволит быстрее и эффективнее обрабатывать заявления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам обещают сделать финскую визу до конца января. Если горожане успеют подать документы в этот понедельник, то получить паспорт обратно можно будет уже 29 января.