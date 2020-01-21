Генконсул Кореи удивился, когда увидел голого мужчину у Фонтанки

Генконсул Кореи удивился, когда увидел голого мужчину у Фонтанки
Консул был шокирован, когда увидел мужчину в трусах. Фото: Instagram

Петербуржец в трусах окунался в реку в холодную погоду.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем генеральный консул Южной Кореи в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию, на которой запечатлен мужчина в трусах на набережной реки Фонтанки. Иностранец не понял, что происходит и почему горожанин разделся в холодную погоду. Затем он вспомнил, что сейчас православные россияне празднуют Крещение – консул решил, что петербуржец соблюдает традиции.

Что на самом деле мужчина делал на улице без одежды – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 50 тысяч петербуржцев искупались на Крещение. Отметим, что в Петербурге для купаний было оборудовано 22 купели, а во всем СЗФО — более 220 мест для купаний.

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