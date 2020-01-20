Почти 50 тысяч петербуржцев искупались на Крещение

В Петербурге для купаний было оборудовано 22 купели. Фото: pixabay

В Петербурге для купаний было оборудовано 22 купели. Фото: pixabay

Порядка 50 тысяч жителей Петербурга приняли участие в купаниях на праздник Крещения в городских иорданях.

Как сообщает главное управление МЧС по Петербургу, по данным на семь утра понедельника, 20 января, на территории Северо-Западного федерального округа в крещенских купаниях приняли участие более 130 тысяч человек, а в Петербурге — более 49 тысяч горожан. Сейчас купание для православных завершено, специалисты приступили к демонтированию купелей.

Отметим, что в Петербурге для купаний было оборудовано 22 купели, а во всем СЗФО — более 220 мест для купаний.

В 2020 году праздник Крещения Господня отличился рекордно теплой погодой. Днем 19 января температура воздуха в городе прогрелась до +4,7 градусов, это на 0,6 градуса больше, чем показатель в 1898 году, сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем фейсбуке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 2 млн жителей России окунулись в иордани на Крещение.