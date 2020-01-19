Более 2 млн жителей России окунулись в иордани на Крещение

Купаться в неподготовленных местах может быть опасно для жизни и здоровья. Фото: pixabay.com

Купаться в неподготовленных местах может быть опасно для жизни и здоровья. Фото: pixabay.com

В ночь на 19 января, в праздник Крещения Господня, одного из важнейших событий православного календаря, в купаниях приняли участие 2,1 миллион россиян.

Безопасность купающихся обеспечивали медики и полицейские, дежурившие возле специально оборудованных иорданей. В общей сложности по России прошло около 8,7 тысяч религиозных мероприятий, посвященных празднику Крещения.

За порядком на торжественных службах и купаниях следили более 41 тысячи полицейских, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк. Кроме правоохранителей, безопасность граждан обеспечивали сотрудники Росгвардии, частных охранных фирм и добровольцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов присоединился к празднованию Крещения и окунулся в купели на Васильевском острове.