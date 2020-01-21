Названа неожиданная причина бессонницы

Названа неожиданная причина бессонницы
Лучше отказаться от еды перед сном. Фото: Pixabay

Эксперты советуют не есть перед сном булочки и не пить сладкий чай.

Об этом стало известно 21 января. Обо всем сообщает MedicalXpress. Исследование проводили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете. Они пытались выяснить, какие продукты ставят под угрозу сон. Оказывается, губительнее всего сказывается еда, содержащая рафинированные углеводы. Их источниками являются белая мука, белый хлеб, белый рис, выпечка, газированные напитки, закуски, макаронные изделия, сладости, сухие завтраки, сахар. Поэтому эксперты не советуют есть перед сном булочки и запивать их сладким чаем, так как это спровоцирует повышение уровня сахара в крови и выработку инсулина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сомнолог прокомментировал исследование о вызывающих бессонницу продуктах. «Это исследование ещё раз подчёркивает то, что механизмы нарушения сна очень сильно связаны с соматическим здоровьем», — сказал он, сообщает RT.

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