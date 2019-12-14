Сомнолог прокомментировал исследование о вызывающих бессонницу продуктах

Он подчеркнул, что переедание на ночь повышает уровень глюкозы в крови и ухудшает сон.Фото: Pixabay

Он подчеркнул, что переедание на ночь повышает уровень глюкозы в крови и ухудшает сон.Фото: Pixabay

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин прокомментировал исследование американских ученых, согласно которому продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.

«Это исследование ещё раз подчёркивает то, что механизмы нарушения сна очень сильно связаны с соматическим здоровьем», — сказал он, сообщает RT.

Сомнолог отметил, что повышенный уровень инсулина приводит к выбросу кортизола и адреналина, которые и отвечают за бодрствование человека. Он подчеркнул, что переедание на ночь повышает уровень глюкозы в крови и ухудшает сон.

Накануне американские исследователи пришли к выводу, что к нарушениям сна приводит употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов. Бессонница напрямую связана с повышенным содержанием сахара в крови. Организм выделяет инсулин, который, снижая уровень сахара, способствует выбросу гормонов адреналина и кортизола, что становится причиной нарушений сна. А рафинированные углеводы, такие как хлеб или рис, приводят к повышению уровня сахара в организме.

По результатам исследований, благоприятно влияют на сон овощи, фрукты и продукты с высоким содержанием клетчатки. Сделанные выводы могут помочь избавиться от бессонницы гораздо менее затратными способами.

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