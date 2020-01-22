Снаряд времен войны обнаружили на заводе «Северная Верфь»

Об этом сообщили в МЧС.Фото: Pixabay

Об этом сообщили в МЧС.Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге в Кировском районе Петербурга нашли артснаряды времен Великой Отечественной войны. Все случилось днем, 17 января, на заводе «Северная Верфь».

4 артснаряда обнаружили на заводе, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.