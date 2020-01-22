Снаряд времен войны обнаружили на заводе «Северная Верфь»

В Санкт-Петербурге в Кировском районе Петербурга нашли артснаряды времен Великой Отечественной войны. Все случилось днем, 17 января, на заводе «Северная Верфь».
4 артснаряда обнаружили на заводе, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.
Днем, 21 января, с помощью сил ЛенВМБ артснаряды были вывезены для дальнейшей утилизации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.