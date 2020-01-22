Рядом с ArtPlay могут построить бизнес-квартал «Охта Сити»

Рядом с ArtPlay могут построить бизнес-квартал &#171;Охта Сити&#187;
Бывшие Казармы Новочекасского пехотного полка. Скриншот: Google Maps

В Петербурге рядом с пространством ArtPlay SPb на Красногвардейской площади могут построить бизнес-квартал «Охта Сити». Приспособить под деловой центр хотят бывшие казармы Новочеркасского пехотного полка.

Концепцию развития территории у ArtPlay готовит компания «Тандем Сити», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости. Они сообщили, что компания намерена провести реконструкцию бывших казарм, а затем приступить к возведению коммерческих объектов на свободных участках.

Здания казарм планируется приспособить под бизнес-центр класса А. Завершить реконструкцию компания, по словам источника, намерена к концу 2021 года.

Общая площадь территории у ArtPlay составляет 6,5 га. Она ограничена Красногвардейской площадью, набережной реки Охта, улицей Помяловского и Новочеркасским проспектом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Пионерская» построят восьмиэтажный торгово-развлекательный комплекс.

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Рядом с ArtPlay могут построить бизнес-квартал «Охта Сити»
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