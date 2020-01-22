СК: смерть пенсионера на Дегтярной могла быть несчастным случаем

СК прокомментировал сообщения о нападении на пенсионера. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

СК прокомментировал сообщения о нападении на пенсионера. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственный комитет не готов подтвердить информацию о смертельном избиении пенсионера на Дегтярной улице. Вероятно, мужчина скончался в результате несчастного случая.

По предварительным данным, 63-летний пенсионер упал при входе в квартиру. С травмой головы его госпитализировали в одну из больниц города. Некоторое время спустя мужчина скончался.

«Информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании не соответствуют действительности», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Проводится осмотр места происшествия. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 63-летний пенсионер скончался в больнице после нападения неизвестных. Его, якобы, избили в арке дома 31 по Дегтярной улице.