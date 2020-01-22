В Приморском районе хулиганы ночью подожгли два большегруза

Неизвестные пробрались на автомобильную стоянку в Приморском районе Северной столицы и подожгли два самосвала Shacman, принадлежащие двум предпринимательницам.

О поджоге на Заусадебной улице в правоохранительные органы сообщили владелицы транспорта. Инцидент произошел в ночь на 22 января. Согласно информации с камер видеонаблюдения, незадолго до начала пожара в кабины грузовиков залезли двое мужчин.

Однако личности преступников установить не удалось, полицейские продолжают их поиски, сообщают в пресс-службе управления МВД по Петербургу и области. По мнению одной из владелиц самосвалов, произошедшее может быть связано с личной жизнью одного из водителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Ославье в Волосовском районе Ленинградской области пожар унес жизнь мужчины.