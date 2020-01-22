На Парашютной улице BMW взлетела, не вписавшись в поворот

На Парашютной улице BMW взлетела, не вписавшись в поворот
Судя по снимку, водителя сильно занесло. Фото: vk.com/dorinspb

Владелец иномарки не справился с управлением на сложном участке Комендантского проспекта рядом с Парашютной улицей и налетел на бордюр.

Инцидент произошел во вторник, 21 января, около четырех часов дня. 25-летний мужчина из Магаданской области за рулём BMW «пропахал» бордюр, не вписавшись в поворот. Водитель в порядке, а вот двое его пассажиров получили травмы. О случившемся рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

В результате происшествия иномарку вынесло на встречную полосу. Двое мужчин, 26 лет и 31 года, находились на заднем сидении. От столкновения после «взлета» пассажиры пострадали, их госпитализировали. Степень тяжести состояния неизвестна. Отметим, что водитель был абсолютно трезв.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Заусадебной улице злоумышленники подожгли два грузовика.

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