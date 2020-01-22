Мишустин отдал первые поручения правительству

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение внести поправки в бюджет для реализации предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству труда подготовить поправки в законы о федеральном бюджете России и о бюджете Пенсионного фонда России для выполнения послания Владимира Путина.

Кроме того, новый премьер-министр также поручил представить правительство предложения по уточнению нацпроектов и программ. Главы федеральных органов исполнительной власти должны будут до 20 февраля представить предложения по внесению поправок в нацпроекты, а до 28 февраля — по госпрограммам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны источники доходов Михаила Мишустина.