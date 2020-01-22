Лазер против плазмы: какую резку и когда целесообразно применять?

Технологии лазерной и плазменной резки металлических сплавов конкурируют между собой, поскольку имеют общую область применения. Сомнения между той ли иной технологии вполне оправданы, и выбор будет зависеть от характеристик материала, который планируется резать, от объемов резки, от того, нужны заготовки или после резки детали не будут подвергаться дополнительной обработке.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Компания «ПЛАЗМА СПБ» специализируется на металлообработке и изготовлении металлоконструкций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стремясь гарантировать заказчику высокую скорость и точность выполнения работ, здесь используют оба метода резки металла, а также при необходимости применяют гидроабразивную обработку.

В компании поясняют, что в процессе лазерной резки металл до температуры плавления нагревает лазерный луч. Продукты оплавления удаляются с обрабатываемой поверхности газовой струей под высоким давлением.

Технология позволяет быстро и без окалин делать узкие прорези, добиваться высокой точности кромок и углов, вырезать сложные фигуры (точность обеспечивается спецификой метода и благодаря компьютерному управлению). Она подходит для работы с металлом толщиной до шести миллиметров. В этом случае края срезов остаются ровными, гладкими и прямыми. Применяется для производства деталей (в том числе высокоточных) для различных механизмов и оборудования, выпуска изделий оригинальной формы.

Технология применима для работы с алюминием, латунью, нержавеющей сталью, бронзой, медью, титаном. Для каждого сплава есть свои ограничения по толщине металла. Например, для титана не более 4 мм, для нержавеющей стали – 25 мм.

РЕЗКА ПЛАЗМЕННОЙ ДУГОЙ

Плазмотроны за счет использования плазмообразующих газов создают сжатую плазменную дугу, которая в заданных местах расплавляет металл. Метод плазменной резки подходит при работе с металлом толщиной до 150 мм (чугун до 90 мм, медь до 80 мм) и оптимален для создания больших прорезей. Для работы с разными сплавами используются разные активные газы. Для обработки цветных металлов подходят азот, водород, аргон; для стали и чугуна – чистый кислород и воздушная смесь.

Что в итоге? При работе с металлом небольшой толщины результат резки лазером выше. При толщине обрабатываемого металла более шести миллиметров, целесообразно применение плазменной технология: она будет превосходить лазерную по энергоэффективности и скорости выполнения операций.

Для обработки алюминиевых и титановых сплавов, нержавеющей стали, цветных и легких металлов в «ПЛАЗМА СПБ» используют технологию гидроабразивной резки, когда на металл воздействует тонкая струя воды под высоким давлением. Использование гидроабразивной резки дает чистые и точные линии срезов, которым не нужна механическая доработка. Метод подходит для производства изделий сложной геометрической формы. Также в «ПЛАЗМА СПБ» предлагают услуги по изготовлению металлоконструкций, фрезерной металлообработке, порошковой окраске, осуществляют сварочные, слесарные, токарные работы.