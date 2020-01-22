Ленобласть готова предоставить Петербургу площадки под строительство мусороперерабатывающих объектов

Ленинградская область готова рассмотреть возможность предоставления площадок под строительство мусороперерабатывающих заводов на своей территории.

При этом Ленобласть назвала главное условие по выделению площадок — объекты должны соответствовать современным и экологичным требованиям. Об этом заявил глава областного Управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

По словам Пименова, из-за того, что Санкт-Петербург не может хранить и перерабатывать мусор в черте города, все отходы исторически размещаются на областных полигонах. При этом мусор горожан примерно в 2,5 раза превышает объем отходов жителей Ленобласти.

Он также отметил, что Смольный должен урегулировать вопрос о снижении объема транспортируемых в Ленобласть отходов за счет переработки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе не будут строить мусороперерабатывающий завод.