Ленобласть готова предоставить Петербургу площадки под строительство мусороперерабатывающих объектов

Ленобласть готова предоставить Петербургу площадки под строительство мусороперерабатывающих объектов
Фото: pixabay.com

Ленинградская область готова рассмотреть возможность предоставления площадок под строительство мусороперерабатывающих заводов на своей территории.

При этом Ленобласть назвала главное условие по выделению площадок — объекты должны соответствовать современным и экологичным требованиям. Об этом заявил глава областного Управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

По словам Пименова, из-за того, что Санкт-Петербург не может хранить и перерабатывать мусор в черте города, все отходы исторически размещаются на областных полигонах. При этом мусор горожан примерно в 2,5 раза превышает объем отходов жителей Ленобласти.

Он также отметил, что Смольный должен урегулировать вопрос о снижении объема транспортируемых в Ленобласть отходов за счет переработки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе не будут строить мусороперерабатывающий завод.

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