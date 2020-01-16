В Петергофе не будут строить мусороперерабатывающий завод

Власти Северной столице прокомментировали протестные акции жителей Петергофа и Ломоносова, возмущенных потенциальным строительством мусоропереребатывающих комплексов в городах.

«Антимусорные» митинги встретили ответные объяснения в Смольном, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, 13 января. Так, комитет по благоустройству согласен вносить коррективы в проект, прислушиваясь к замечаниям горожан.

Кроме того, площадки, отведенные под создание мусороперерабатывающих предприятий, взяты из плана пятнадцатилетней давности, а значит, «эти места могут быть использованы под строительство таких объектов, но никак не должны быть использованы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 12 января, в Ломоносове прошла акция против строительства в городе мусоросжигательного завода. Днем ранее на митинг вышли жители Петергофа.