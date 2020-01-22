Подростков из Петербурга обвинили в жестоком нападении на мужчину

Подростков из Петербурга обвинили в жестоком нападении на мужчину
После нападения на мужчину СК возбудил дело по статье "разбой". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге двум 17-летним местным жителям предъявлено обвинение в разбое. По версии следствия, они избили и обворовали 27-летнего мужчину.

«Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, подростки вечером 21 января напали на 26-летнего мужчину в Петроградском районе. Они жестоко избили его руками и ногами и не менее двух раз ударили ножом. После чего похитили у мужчины мобильный телефон и рюкзак.

Потерпевшего госпитализировали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Обвиняемые живут и учатся в Петербурге. Молодые люди нигде не работают. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Всеволода Вишневского двое подростков избили мужчину, а после похитили у него телефон и коробку с кроссовками.

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