Узбека, притворившегося киргизом, судят в Петербурге

Узбека, притворившегося киргизом, судят в Петербурге
Суд рассмотрит дело о поддельных документах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит дело гражданина Узбекистана. Его обвиняют в покупке и использовании поддельных документов.

По версии дознания, мужчина приобрел поддельные документы на имя гражданина Киргизской Республики. В пакет вошли фейковые паспорт, миграционная карта и трудовой договор со сроком действия до апреля 2020 года.

Киргизский паспорт дает право не получать разрешение на работу. Срок временного пребывания в городе при этом определяется действием договора с работодателем, напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительный акт по уголовному деру утвержден. Материалы направлены в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданина Узбекистана в Петербурге приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в использовании поддельного киргизского паспорта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гражданин узбекистана киргизия новости спб поддельные документы прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково госпитализировали пассажира с признаками китайского коронавируса
Узбека, притворившегося киргизом, судят в Петербурге
На Науки нашли минометную мину времен ВОВ
Путин предложил пересмотреть потребительскую корзину
Семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца
Коллекторов могут привлечь к сбору долгов по ЖКХ
Владелец «Пятерочек» увеличил чистую выручку на 13,3%
Магнитное поле нашей планеты оказалось на миллиард лет старше