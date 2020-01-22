Узбека, притворившегося киргизом, судят в Петербурге

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит дело гражданина Узбекистана. Его обвиняют в покупке и использовании поддельных документов.

По версии дознания, мужчина приобрел поддельные документы на имя гражданина Киргизской Республики. В пакет вошли фейковые паспорт, миграционная карта и трудовой договор со сроком действия до апреля 2020 года.

Киргизский паспорт дает право не получать разрешение на работу. Срок временного пребывания в городе при этом определяется действием договора с работодателем, напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительный акт по уголовному деру утвержден. Материалы направлены в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданина Узбекистана в Петербурге приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в использовании поддельного киргизского паспорта.