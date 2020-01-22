В Меншиковском дворце нашли исторические документы 18-го века

Сотрудники университетской лаборатории археологии обнаружили редчайшие документы и бумаги во время разбора строительного мусора в Меншиковском дворце. Об этом рассказал петербургский историк Адриан Селин в своем фейсбуке.

Как оказалось, под дощатым полом в течение долгих лет хранились несколько тысяч листов документов датируемых XVIII-XX веками. По словам историка, в бумагах рассказывается о повседневном быте военных учреждений Петербурга. Среди найденных вещей фантики от конфет, записки, доносы, перья и игральные карты.

Пока неизвестно, что станет с найденной коллекцией раритета. Их могут отдать либо в музеи, либо на реставрацию.

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