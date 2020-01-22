Новая «Миссис Вселенная» из Петербурга рассказала о победе

Новая &#171;Миссис Вселенная&#187; из Петербурга рассказала о победе
Петербурженка хочет стать вдохновением для других женщин. Фото: Instagram @verbksenia

Она отметила, что к конкурсу пришлось готовиться два месяца.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем «Миссис Вселенная – 2020» Ксения Вербицкая рассказала «360». Красавица из Санкт-Петербурга смогла победить в конкурсе, обойдя многочисленных соперниц. Оказывается, Вербицкую вдохновила на участие одна из ее пациенток. Сначала она стала «Миссис Санкт-Петербург», что позволило ей попасть на международный конкурс. Петербурженка заверила, что готовилась целых два месяца – ей также приходилось совмещать работу, семью, увлечения.

Вербицкая гордится первым место, но собирается и дальше работать в сфере медицины. Она верит, что вдохновит россиянок заниматься благотворительностью.

«Хочется донести до женщин, что можно быть и красивой, и успешной, и любящей мамой и женой, и реализоваться в профессии»,

— подытожила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка Ксения Вербицкая стала «Миссис Вселенная».

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