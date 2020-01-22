Петербурженка Кения Вербицкая стала «Миссис Вселенная»

Жительница Северной столицы Ксения Вербицкая завоевала звание «Миссис Вселенной» на международном конкурсе красоты в Болгарии.

Ксении 43 года, по профессии она гинеколог-эндокринолог, замужем и воспитывает четверых детей. В финале конкурса «Миссис Вселенная Классик 2020», состоявшемся в Софии, петербурженка разделила победу с участницей из другой страны. Так случилось, поскольку в 2019-м выиграла россиянка, а два раза подряд вручать звание представительнице одной и той же страны не могут.

Жительница Петербурга и ранее неоднократно побеждала в конкурсах красоты. В этот раз вместе с Ксенией соревновались женщины из 36 стран мира. Все они старше 40 лет, замужем и имеют детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности о программе участия в конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2020».