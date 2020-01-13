На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит петербурженка Ксения Вербицкая

На конкурсе &#171;Миссис Вселенная&#187; Россию представит петербурженка Ксения Вербицкая
В конкурсе принимают участие представительницы более 30 стран. Фото: pixabay.com

Финал международного конкурса на звание «Миссис Вселенная Классик 2020» пройдет в столице Болгарии, Софии с 19 по 21 января.

В общей сложности в конкурсе участвуют представительницы более чем тридцати стран мира. Все участницы старше сорока лет и замужем. От России в нем примет участие 43-летняя жительница Северной столицы, Ксения Вербицкая. Ксения воспитывает четверых детей и работает гинекологом-эндокринологом.

Конкурс состоит из трех этапов: самопрезентация, выступление в национальном костюме и творческое представление. Отметим, что годом ранее Ксении уже удалось завоевать титул «Миссис Санкт-Петербург Классик».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге из-за аномального тепла в январе стали распускаться весенние цветы. В городе Ломоносове жители заметили цветущие примулы, обычно оповещающие о скорой весне.

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