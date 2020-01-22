Убийство пенсионера МВД может быть несчастным случаем

Убийство пенсионера МВД может быть несчастным случаем
Мужчина мог упасть. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В смерти петербуржца обвиняют подростков, но пока непонятно, как именно обстояло дело.

Обо всем стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает пресс-служба СКР по Санкт-Петербург. Все случилось во вторник – пенсионера доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головы. Врачи не успели помочь мужчине – он скончался менее чем через час.

Жена погибшего уверяет, что на погибшего напали неизвестные недалеко от дома. По предварительным данным, в смерти виновны трое подростков. При это есть и другая версия инцидента: пенсионер мог упасть при входе в квартиру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину осудили за убийство ножницами у станции «Лигово». Раны пришлись на область головы и шеи. Ножницы также повредили спинной мозг потерпевшего, что послужило причиной смерти.

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