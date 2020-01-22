На Просвещения машина, за которой устроили погоню, влетела в четыре авто

В результате был задержан автобус, который петербуржцам пришлось долго ждать на остановке.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что автомобиль пытался уйти от погони, но в результате зацепил четыре машины на проспекте Просвещения. Две полосы из трех были перекрыты, поэтому на участке дороге образовался затор.

Один из пользователей рассказал, что видел, как водителя машины задержали. В чем причина – выяснить пока не удалось. Тем временем петербуржцы больше 20 минут ждали автобус, который «встал» из-за серьезной аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Советском под машину угодили два человека. Непонятно, как пострадавшие чувствуют после аварии. Официальная информация пока отсутствует.