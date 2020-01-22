На Советском под машину угодили два человека

Непонятно, как пострадавшие чувствуют после аварии. Официальная информация пока отсутствует.

Все случилось сегодня вечером, 22 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Советском проспекте около девяти часов вечера. По предварительным данным, автомобиль наехал на двух пешеходов, в результате им понадобилась помощь. На место прибыла карета скорой помощи – на фотографии видно, как медики помогают встать упавшей девушке. Непонятно, как именно все произошло, и кто стал виновником ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три человека стали жертвами ДТП на трассе «Роговицы — Калитино». В результате дорожного происшествия на месте погибли 41-летний водитель и два пассажира — мужчины в возрасте 42 и 47 лет. На месте происшествия работали скорая помощь, спасатели и правоохранители.