Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Роговицы — Калитино»

В Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП со смертельным исходом — погибли три человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Все произошло примерно в пять часов вечера на девятом километре автодороги Роговицы — Калитино. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Фольксваген» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги в врезалась в дерево.

В результате дорожного происшествия на месте погибли 41-летний водитель и два пассажира — мужчины в возрасте 42 и 47 лет. На месте происшествия работали скорая помощь, спасатели и правоохранители.

Правоохранители начали проверку по факту смертельной аварии. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель пошел на обгон и погиб в ДТП с КамАЗом.