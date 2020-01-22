В Ленобласти водитель пошел на обгон и погиб в ДТП с КамАЗом

В Выборгском районе Ленобласти автомобиль Renault столкнулся с КамАЗом. Водитель легкового авто скончался в больнице.

Авария произошла около 11:20 часов 22 января на трассе «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем Renault находился мужчина 1949 года рождения. По предварительным данным, он решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым КамАЗом.

Водителя Renault госпитализировали. В больнице он скончался от полученных травм.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Марата в Петербурге автомобиль Hyundai сбил двух женщин. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода днем 22 января. Одну из пешеходов госпитализировали в тяжелом состоянии.