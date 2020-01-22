Hyundai сбил двух женщин у океанариума на Марата

В Адмиралтейском районе Петербурга днем 22 января автомобиль Hyundai сбил двух женщин. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

По предварительным данным, за рулем Hyundai ix35 находился мужчина 1962 года рождения. Около 13:30 часов он совершил наезд на двух пешеходов. Авария произошла у дома 86 по улице Марата, в котором расположены ТРК и океанариум.

Под колесами авто оказались две женщины 1980 и 1981 годов рождения. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Вторая получила травмы средней степени тяжести, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга трамвай совершил наезд на 40-летнего пешехода. Авария произошла в районе дома №30 по проспекту Энгельса.