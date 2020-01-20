На проспекте Энгельса пешеход попал под трамвай

Пользователи Сети отмечают, что в этом месте люди часто перебегают дорогу, пренебрегая ПДД. Фото: vk.com/spb_today

Пользователи Сети отмечают, что в этом месте люди часто перебегают дорогу, пренебрегая ПДД. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы произошел трагический инцидент. Мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте, попал под трамвай.

Все случилось в понедельник, 20 января. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Житель Петербурга оказался под трамваем напротив дома №30 по проспекту Энгельса.

Пострадавший нарушил правила дорожного движения, переходя дорогу в отсутствие пешеходного перехода или светофора. По предварительной информации, 40-летний мужчина остался жив. Свидетели отмечают, что он производил впечатление нетрезвого, активно отвечал на вопросы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе случилась обратная ситуация: женщина попала под машину, хотя переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.