На Большой Пушкарской женщина попала под машину, переходя дорогу на «зеленый»

Женщина переходила дорогу, соблюдая правила, но, тем не менее, стала жертвой аварии. Фото: pixabay.com

Женщина переходила дорогу, соблюдая правила, но, тем не менее, стала жертвой аварии. Фото: pixabay.com

В Петроградском районе Северной столицы произошло ДТП с участием пешехода. Возле театра балета Эйфмана водитель сбил женщину, переходившую дорогу на «зеленый» сигнал светофора.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц, сообщают в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и области. Автомобиль наехал на женщину, поворачивая на перекрестке. Вероятно, водитель не увидел пешехода.

Пострадавшая доставлена в больницу, медики оценивают её состояние как средней степени тяжести. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, автомобилист дает объяснительные показания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой автодороге водитель на неизвестной машине насмерть сбил другого автомобилиста и сбежал с места преступления. Его разыскивает полиция.