Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ

Бывший глава Министерства труда и социальной защиты России Максима Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. На данную должность его назначил Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Об этом стало известно из соответствующего распоряжения, оно было опубликовано на сайте российского правительства.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты назвали прожиточный минимум для пенсионеров. На сегодняшний день уровень дохода российских пенсионеров в среднем составляет 25 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входят не только пенсия, но и материальная помощь от родственников, а также другие дополнительных доходы. В исследовании, результаты которого приводит Lenta.ru, указывается, что доход клиентов негосударственных пенсионных фондов значительно выше — около 38,5 тыс. рублей.