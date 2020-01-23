Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ

Бывший глава Министерства труда и социальной защиты России Максима Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. На данную должность его назначил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом стало известно из соответствующего распоряжения, оно было опубликовано на сайте российского правительства.