Роскачество изучило недорогие смартфоны для студентов

Ведомство проверило 24 новых смарфона 14 разных брендов. В результате сейчас в сводный рейтинг Роскачества входят 399 моделей смарфонов 33 брендов.

В результате последнего исследования популярные модели брендов Xiaomi, Oppo, Huawei, Google пока так и не смогли потеснить флагманы от известных производителей: Apple и Samsung. Однако, по мнению экспертов Роскачества, бюджетные смарфоны вполне могут конкурировать с дорогими брендами.

По словам Ильи Лоевского, заместителя руководителя Роскачества сейчас можно легко подобрать смартфон по нужным параметрам. Рейтинг Роскачества составляют по совокупным баллам, на основании испытаний разработанной вместе с международными институтами, которые исследуют качество товаров.

Полные результаты исследования читайте здесь.

Что выбрать: новый Honor 20 Pro или старый Samsung Galaxy S9?

Выпущенный в начале 2018 года, Samsung Galaxy S9 некогда был флагманом индустрии, а в рейтинге Роскачества имеет 4,032 балла с ценой около 46 тысяч рублей. В той же ценовой категории находится и Honor 20 Pro (3,755 баллов), одна из новинок рейтинга Роскачества, с ценой 35 тысяч. Обе модели поддерживают две SIM-карты и все типы интерфейсов (от Wi-Fi до NFC). У них примерно одинаковое время автономной работы (24,5 часа у Honor и 22,5 часа у Samsung), оба – одинаковой ударостойкости и водостойкости (стандарт IP68). И S9, и Honor 20 Pro работают на Android, правда, Samsung на восьмой версии, а Honor на девятой: Android 9 удобнее и проще в использовании, кроме того, улучшилась энергоэффективность гаджета.

Больше не всегда лучше: подтверждение тому камеры и их количество у китайского смартфона. Следуя тенденции, производители установили на Honor 20 Pro 4 основные камеры – широкоугольную, для обычной съемки, для съемки макрообъектов и для микросъемки – и одну фронтальную. Естественно, каждая из них обладает разрешением, превосходящим одинокую камеру Galaxy S9. Но качество фото, при этом, лучше у Samsung, как показывают лабораторные тесты: у Samsung лучше детализация и передача цветов, тогда как у Honor бледные цвета и «плоские» детали, считают в Роскачестве.

Новичок на рынке – бюджетная модель Realme 5 Pro

Если вы хотите приобрести недорогой, но производительный и функциональный смартфон, обратите внимание на китайские модели в ценовой категории 15000 – 16000 рублей, вроде Realme 5 Pro, советуют авторы рейтинга Роскачества. Он может похвастать не только своими габаритами (диагональ 6,3 дюйма), но и начинкой в виде мощного процессора Snapdragon 712 (с результатом теста производительности AnTuTu в 220 041 балла), 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, при этом есть еще и слот под micro-SD. У смартфона мощная батарея (емкостью 4035 мА⋅ч с возможностью автономной работы 30 часов), к тому же, и заряжается он быстро: 100% за 90 минут. Смартфон имеет 4 основные камеры и одну фронтальную.

Производительный и долгоиграющий, Realme 5 Pro подойдет тем, кто планирует пользоваться смартфоном целый день, не думая о заряде батареи. Realme – вариант смартфона с хорошим сочетанием «цена-качество», и цена у него – в три раза меньше, чем у Samsung Galaxy S9.

Мир, труд, Mi: сравниваем две модели – Xiaomi Mi 9 Lite и Pro

Одним из вариантов выбора бюджетного смартфона может стать Xiaomi Mi 9 Lite, сообщили в Роскачестве. Эта модель от китайского производителя набрала 3,8 балла, заняв в рейтинге Роскачества 44-ю позицию, но если учесть, что и стоит она в разы меньше, чем ее известные конкуренты, то это окажется не таким уж и маленьким достижением. Девайс стоит 20000 рублей, хотя в рейтинге Роскачества он опережает таких ближайших конкурентов, как Sony Xperia 1 (цена – 80000, 45-е место рейтинга Роскачества) и IPhone 7 Plus (43000 рублей, 47 место).

Mi 9 Lite богат на функциональность: есть разъем 3.5 мм, поддерживает две SIM-карты, есть разъем для micro-SD и сканер отпечатка пальца. У него большой яркий и контрастный дисплей (6,39 дюйма), шустрый процессор и производительный чипсет (с поправкой на цену модели). Кроме того, у Mi 9 Lite емкая батарея на 29,5 часов автономной работы.

Несмотря на то, что у этого смартфона мощная камера со всеми современными эффектами, не стоит рассчитывать, что и качество фотографий будет таким же «мощным». После ряда тестов эксперты оценили полученные фото на «удовлетворительно». Кроме того, во время испытаний смартфон показал более чем скромное качество звука.

Lite в названии модели не должно преумалять достоинства этого гаджета в сравнении с другими смартфонами этой линейки. У Xiaomi Mi 9 Pro мощнее процессор и лучше камера (яркие цвета, хорошая детализация и контрастность), но и у версии Litу есть неоспоримые преимущества. За более высокую производительность нужно доплатить: разница между ними – 14 000 рублей.

Минус на минус дает OnePlus: 7T vs 7T Pro

OnePlus 7T только немного не хватило, чтобы попасть в десятку лучших смартфонов по рейтингу Роскачества. Эта модель набрала 4,064 балла. Она обогнала не только Samsung S9, но и iPhone 11 256 GB.

7T и 7T Pro (3,97 баллов) имеют одинаковый процессор и поддерживают все возможные типы соединений (от GPS до Bluetooth 5.0), но модель 7T Pro все же уступает 7T, несмотря на приставку Pro. А ведь разница в цене между ними – более 10 тысяч: OnePlus 7T стоит 36000, а OnePlus 7T Pro – 46000. В чем же дело?

У OnePlus 7T более высокая частота процессора, а это влияет и на улучшение графики на устройстве. При одинаковой камере (теперь основная стала тройной, а к ней есть еще фронтальная с разрешением в 16 МП) у обеих моделей наши тесты показали, что более качественные фотографии получаются у модели 7T, да и в целом в ситуациях, отличных от идеальных, 7T справляется с фотосъемкой лучше. Зато у модели 7T Pro более емкая батарея (он проработает дольше на 1,5 часа).

В остальном обе модели предельно схожи и могут похвастаться всем, что должен иметь современный смартфон: поддержка двух сим-карт, быстрая зарядка, использование Fluid Display для работы экрана (то есть экран с максимальной частотой кадров в 90 МГц), поддержка Android 10.

OnePlus 7T – хороший смартфон с высокой производительностью и камерами, которые не должны разочаровать даже самых взыскательных любителей фотосъемки.

Выбираем смартфон от Oppo: Reno2 или Reno2 Z?

Reno2 – продолжение линейки Reno. В нашем рейтинге Oppo Reno2 занял 28-е место, обойдя iPhone 8 Plus (64 GB) (30-е место при цене 45000 рублей) и Galaxy Note 8 (32-е место при цене 47000 рублей). Reno2 сохранила все полезные функции для расширения базовых возможностей: есть разъем 3.5 мм, разъем для SIM-карт и дополнительного слота карты памяти (но тогда второй SIM-картой придется пожертвовать). Кроме того, в комплекте идут наушники. При выборе смартфона нужно обратить внимание на букву Z в названии модели. Она означает, что это – бюджетная версия Oppo Reno2. Oppo Reno2 Z дешевле основной модели примерно на 10 тысяч рублей (цена Oppo Reno2 – 40000 рублей, а Oppo Reno2 Z – 30000), а это несет ряд ограничений.

Камеры в обеих моделях одинаковые (четверной модуль), а вот прошивки у них разные. Отсюда более качественная стабилизация съемки у Oppo Reno2, повышенная четкость фото при плохом освещении и наличие двойной светодиодной вспышки, тогда как у Oppo Reno2 Z вспышки нет вообще. Помимо камеры, существенное различие двух моделей кроется еще и в том, что у Oppo Reno2 один из самых конкурентных процессоров на рынке – Snapdragon 730G, тогда как у Oppo Reno2 Z более чем скромный MediaTek Helio P90, а это отражается на скорости и на производительности. (Впрочем, даже из этого можно извлечь плюсы: автономная работа батареи дольше у Oppo Reno2 Z.) Вывод: если наличие хорошей камеры принципиально, лучше выбрать Oppo Reno2, доплатив. Мощный процессор тоже никогда не помешает.