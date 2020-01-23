Петербуржец погасил долг по алиментам из-за угрозы привлечения к уголовному делу

Судебные приставы взыскали почти 80 тысяч рублей в пользу трехлетнего ребенка. Его отец решил выплатить алименты после привлечения к административной ответственности.

Как сообщили в управлении ФССП по Петербургу, 24-летний петербуржец, обязанный судом выплачивать трехлетнему сыну четверть от своего дохода ежемесячно, оставил своего сына без финансовой поддержки после потери работы.

Судебные приставы ограничили должнику право выезда за границу, установили запрет на регистрацию автомобиля, а также заставили выплатить исполнительный сбор в размере 5.4 тыс. рублей. Однако задолженность продолжала расти и в итоге составила почти 77 тыс. рублей.

Пристав составил административный протокол о неуплате средств на содержание детей, а мировой суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Следующим шагом правоохранителей было бы привлечение к уголовной ответственности. Осознав это, петербуржец погасил долги в полном объеме и выплатил исполнительный сбор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд приговорил жителя Петербурга к исправительным работам за неуплату алиментов.