На перекрёстке Выборгского шоссе в ДТП с грузовикам пострадала иномарка

В Санкт-Петербурге на перекрестке на перекрёстке Выборгского шоссе и поворота на Новое Сертолово произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала иномарка. Все случилось утром, 23 января.

«На перекрёстке Выборгского шоссе и поворота на Новое Сертолово грузовики «обидели» «Пежо», — рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Иномарка столкнулась с грузовиком.

Очевидцы сообщили о произошедшем в Сети и опубликовали фотографии с места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией. Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.