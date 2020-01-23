На перекрёстке Выборгского шоссе в ДТП с грузовикам пострадала иномарка

На перекрёстке Выборгского шоссе в ДТП с грузовикам пострадала иномарка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке на перекрёстке Выборгского шоссе и поворота на Новое Сертолово произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала иномарка. Все случилось утром, 23 января.

«На перекрёстке Выборгского шоссе и поворота на Новое Сертолово грузовики «обидели» «Пежо», — рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Иномарка столкнулась с грузовиком.

Очевидцы сообщили о произошедшем в Сети и опубликовали фотографии с места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией. Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Администрация Ленобласти обзавелась Telegram-каналом
Новые станции «зеленой» и «фиолетовой» линий метро в ...
Неизвестный выстрелил в мужчину на пешеходном переходе в Петербурге
Китаец умер в больнице после падения из окна на Васильевском острове
За 2019 год по ЗСД совершили поти 100 млн поездок
На перекрёстке Выборгского шоссе в ДТП с грузовикам пострадала иномарка
Петербуржец погасил долг по алиментам из-за угрозы привлечения к уголовному делу
В Петербурге ликвидирована группа автоподставщиков-лжеполицейских