Неизвестный выстрелил в мужчину на пешеходном переходе в Петербурге

Неизвестный выстрелил в мужчину на пешеходном переходе в Петербурге
Мужчину разыскивают. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге неизвестный в легковушке выстрелил в ногу пешеходу из травматического пистолета.

Все произошло в Невском районе в среду, 22 января, возле дома №11, корпус 2, по Народной улице. О случившемся стало известно полиции. На данный момент сотрудники полиции разыскивают преступника.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей. В Петербурге прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух злоумышленников, обокравших квартиру 95-летнего пенсионера.

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Неизвестный выстрелил в мужчину на пешеходном переходе в Петербурге
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