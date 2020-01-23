В Московском районе в аварии пострадал один человек

Автомобиль оказался на тротуаре после столкновения с другим участником движения.

Все случилось сегодня днем, 23 января. Обо всем сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на углу Московского проспекта и улицы Типанова – там столкнулись два автомобиля, в результате чего «Ниссан» оказался на тротуаре. На место прибыли карета скорой помощи и спецслужбы. По предварительным данным, пострадал один человек, но сидел ли он в машине или шел по тротуару – не уточняется. Врачи диагностировали травмы средней тяжести и госпитализировали травмированного.

Очевидцы уверяют, что виноват водитель «Киа», который гонял на высокой скорости и врезался по неосторожности в «Ниссан», соблюдавший ПДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный выстрелил в мужчину на пешеходном переходе в Петербурге. Пострадавшего госпитализировали.