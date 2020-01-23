Семак собирается уходить из «Зенита»

Сергей Семак может уйти из клуба уже этим летом. Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак может уйти из клуба уже этим летом. Фото: ФК "Зенит"

Контракт тренера заканчивается летом текущего года.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает «Спорт День за Днем». Совет директоров «Зенита» думает над тем, чтобы не продлевать контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Они считают, что он не может привести команду к победе на европейских чемпионатах. Вместо Семака хотят привлечь иностранного специалиста.

Сам тренер тоже думает об уходе из футбольного клуба – его не устраивают отношения с руководством, а также желание «Зенита» отдать Александра Кокорина в аренду «Сочи». Специалист уверяет, что футболист нужен команде.

Напоминаем, что Семак подписал контракт летом 2018 года, он заканчивается летом 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина. Известно, что Семак недоволен тем, что Кокорина отправили в Сочи – скорее всего, об этом он и говорил с Медведевым. Результаты переговоров не разглашаются.