В Кировском районе нашли угнанный автомобиль с «сюрпризом»

В Кировском районе нашли угнанный автомобиль с &#171;сюрпризом&#187;
Мужчина якобы купил машину по объявлению. Фото: https://pixabay.com

Внутри сидел водитель, который и не подозревал, что приобрел краденную машину.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает пресс-служба УВО войск национальной гвардии России. Угнанный автомобиль «Ниссан» обнаружили в Кировском районе спустя неделю розысков. Внутри находился мужчина, который рассказал, что приобрел его через сайт объявлений, но не успел перерегистрировать транспортное средство. Пока что непонятно, какова судьба машины на самом деле.

Напоминаем, что иномарка пропала со двора дома на улице Зайцева еще 14 января. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителя Петербурга избили и угнали его Porsche Cayenne.

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