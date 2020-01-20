Жителя Петербурга избили и угнали его Porsche Cayenne

Сотрудники выясняют обстоятельства нападения на петербуржца в Пушкинском районе.

Инцидент произошел в ночь на 17 января. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился пожилой мужчина, который является отцом пострадавшего и рассказал о том, что трое неизвестных напали на его сына возле дома №10 по Московскому шоссе, избили его, после чего злоумышленники сели в его автомобиль марки Porsche Cayenne и скрылись с места происшествия.

Информации о состоянии пострадавшего нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Василеостровского района поступил сигнал, что у кафе «Учкудук» на 9-й линии Васильевского острова слышны крики и выстрелы