Желтый спорткар врезался в ГАЗель на Богатырском проспекте

Желтый спорткар врезался в ГАЗель на Богатырском проспекте
ДТП на Богатырском. Фото: vk.com/spb_today

Утром в четверг, 23 января, в Приморском районе Петербурга произошла небольшая авария с участием грузовика и иномарки Chevrolet Camaro желтого цвета.

Об аварии на Богатырском проспекте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель «бамблби» не успел затормозить и врезался в «ГАЗель» строительного магазина «Петрович». Судя по опубликованным фотографиям, в аварии пострадал только капот иномарки.

«Бамбалби пострадал», «Петрович» просто десептикон», — комментируют пост петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе в аварии пострадал один человек.

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