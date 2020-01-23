Желтый спорткар врезался в ГАЗель на Богатырском проспекте

Утром в четверг, 23 января, в Приморском районе Петербурга произошла небольшая авария с участием грузовика и иномарки Chevrolet Camaro желтого цвета.

Об аварии на Богатырском проспекте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель «бамблби» не успел затормозить и врезался в «ГАЗель» строительного магазина «Петрович». Судя по опубликованным фотографиям, в аварии пострадал только капот иномарки.

«Бамбалби пострадал», «Петрович» просто десептикон», — комментируют пост петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе в аварии пострадал один человек.