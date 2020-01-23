На Садовой из-за ДТП образовался затор

Автомобилистам советуют объезжать участок дороги, пока так не разберутся с виновниками аварии.

Все случилось сегодня, 23 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на улице Садовой недалеко от Апраксина двора произошла авария – столкнулись два автомобиля. В результате перекрыты две полосы – петербуржцы уверены, что образуется серьезная пробка.

«То ли таксист не смотрел в зеркало, то ли умник на старом корыте решил его как-то проучить и не рассчитал»,

— пишет один из пользователей.

Пока что непонятно, что стало причиной инцидента и не пострадал ли кто-нибудь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти сократилось количество ДТП за прошлый год на 4,3% и составило почти 2,5 тысяч человек, что на 115 человек меньше.