В Ленобласти сократилось количество ДТП за прошлый год

В 2019 году число дорожно-транспортных происшествий в Ленобласти снизилось на 4,3% и составило почти 2,5 тысяч человек, что на 115 человек мень по сравнению с 2018 годом.

Как заявил председатель областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов на заседании правительства Ленобласти, помимо сокращения количества аварий на дорогах, в регионе также снизилось количество смертельных ДТП — на 12,4%. Всего за 2019 год в авариях погибло 345 человек. А годом ранее это количество было на 49 человек больше, передает Online47.ru.

Седов отметил, что снижения числа ДТП удалось добиться благодаря установке светофоров, Г-образных опор с дорожными знаками, дорожных знаков, информационных щитов, камер, а также нанесению шумовых полос и разметки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество умерших в Петербурге снизилось до минимума последних 9 лет.