Количество умерших в Петербурге снизилось до минимума последних 9 лет

Больше всего петербуржцев умерло в январе 2019 года (5592 человек). Фото: pixabay.com

Больше всего петербуржцев умерло в январе 2019 года (5592 человек). Фото: pixabay.com

Смертность в Санкт-Петербурге снизилась до показателей 2011 года. В течение прошлого года в Северной столице умерло 59,3 тысячи человек.

При этом в 2018 году скончалось на 2,3 тысячи человек больше. Отметим, что в целом смертность и рождаемость сравнялись по цифрам. Количество появившихся на свет в 2019 году жителей Петербурга незначительно превысило показатели ушедших из жизни, передает портал «Доктор Питер».

Так, в 2019 году родились 59665 детей, что лишь на 277 человек больше умерших. А в 2018-м в Санкт-Петербурге появились на свет почти на пять тысяч человек больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник Петербурга Александр Беглов призвал строителей в Пушкинском районе «подтянуть сроки», чтобы сдать детский сад в Шушарах к празднику 8 марта. Таким образом в районе появится дошкольное учреждение на 180 детей.